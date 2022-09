Grace and Fury Tome 1 : Fleurs de fer

" A Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire. Pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir. Ni d'avoir des idées. " Depuis toujours, Serina a été formée pour devenir une Grâce et satisfaire le prince héritier, s'il la choisit. Sa soeur Nomi, elle, a été entraînée pour servir Serina et l'aider à séduire le prince. Quand le jour de la sélection des Grâces arrive enfin, rien ne se passe comme prévu. Nomi est retenue à la place de sa soeur, et Serina envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux soeurs vont devoir s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer...