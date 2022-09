Les secrets du zodiaque dévoilés. Un voyage ésotérique au coeur de l'astrologie

Un voyage ésotérique au coeur de l'astrologie Le zodiaque est une zone circulaire du ciel découpée en douze sections égales correspondant aux douze signes astrologiques. En décryptant les archétypes des 12 signes du zodiaque et leurs emplacements dans la roue zodiacale, cet ouvrage a pour ambition de vous apprendre à vous familiariser avec les multiples interactions des signes entre eux. Pour appréhender les secrets du zodiaque, l'astrologue Joyce Duval, vous livre dans ce guide pratique 7 clefs de compréhension essentielles (Le Soleil et la Lune, Les planètes, La naissance des saisons, La mesure du temps, L'arbitrage des signes, Les Ascendants et les Maisons, Les décans). Au coeur de l'ouvrage, vous découvrirez également les messages que le zodiaque nous délivre dans notre vie quotidienne. On trouve ces messages par exemple dans les arcanes du tarot de Marseille où le Soleil, la Lune, les étoiles et les Eléments viennent enrichir la lecture d'un tirage... Enfin, vous explorerez en pleine conscience les talents innés de chaque signe et prendrez la pleine mesure de ceux que vous avez déjà acquis, qui sommeillent en vous ou que vous devez rechercher, pour être en phase avec votre destinée et vous épanouir.