Les Lance-Rêves Tome 1 : Le secret des Dandelion

Sophie Dandelion, une jeune fille curieuse et pleine de vie, découvre un jour que des personnes malintentionnées appelées Brise-Rêves ont conçu un moyen de détruire les rêves et de répandre le malheur sur leur passage. Pour Sophie, impossible de les laisser faire, il faut à tout prix contrer leur plan à temps. Mais comment ? Peut-être en suivant les traces de son grand-père et en intégrant à son tour les Lance-Rêves : celles et ceux qui redonnent le sourire et sèment le bonheur partout autour d'eux ! Avec l'aide de son grand-père, de ses nouveaux amis et d'une curieuse paire de lunettes, Sophie se lance dans une incroyable aventure. Parviendra-t-elle à sauver les rêves qui se cachent en chacun de nous avant qu'il ne soit trop tard ? Un garçon au regard énigmatique, un grand-père qui n'est pas celui qu'on croit, des lunettes très spéciales et un laboratoire contrôlé par des animaux seront le point de départ d'une quête haletante... Du mystère, de l'aventure et quelques frissons... Bienvenue dans la saga des LANCE-REVES !