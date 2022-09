Histoires de moine et de robot Tome 1 : Un psaume pour les recyclés sauvages

Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils ; voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt, et nul ne les a jamais revus ; voilà des siècles qu'ils se sont fondus dans les mythes de l'humanité. Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser, et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question : " De quoi les gens ont-ils besoin ? " Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la question. La nouvelle série de Becky Chambers s'interroge : Dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus ? Traduit de l'anglais par Marie Surgers. " La vision optimiste d'un monde fertile et beau qui s'est reconstruit après avoir frôlé la catastrophe. L'explorer aux côtés des deux personnages principaux est une expérience fascinante et délicieuse. " Martha Wells