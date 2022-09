Une armée à moi seule

" Là où tous se perdent, nous nous retrouvons. " Etats-Unis, de nos jours. Alors qu'elle rentre d'un baby-sitting, Cleo Costanza, 19 ans, jeune femme aussi paumée que sarcastique, est pourchassée par un tueur fantomatique. Elle est sauvée in extremis par trois versions d'elle-même - ; une fillette de 10 ans, une femme de 40, une senior de 70 ans - ; avant de se faire mortellement percuter par une voiture... et de revenir à la vie. Le début d'une folle odyssée dans le monde pour trouver leur nouvelle incarnation avant leurs mystérieux poursuivants. Par l'auteur de Presque minuit, Au Crépuscule et Ordo.