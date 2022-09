BAC PRO SAPAT module MP7 Bien connaître la personne pour mieux l'accompagner. Economie sociale et familiale et biologie écologie

Un parti pris pédagogique pluridisciplinaire et intégratif Ce manuel est conçu pour amener les élèves à construire les notions centrales du référentiel à partir d'exemples structurés autour de six situations de vie concrètes. Au fil des exemples donnés, l'apprenant est invité à s'interroger sur la place et le rôle des professionnels accompagnants. Cet ouvrage a ainsi pour objectif de montrer que, pour répondre au mieux aux besoins des personnes, il est nécessaire de s'adapter à chaque public et à chaque usager. Les notions de biologie sont intégrées au fur et à mesure des besoins de compréhension des notions scientifiques afin de connecter au mieux les savoirs et les savoir-faire et de réaliser des choix techniques éclairés. Ces 6 chapitres, organisés de manière non-linéaire, laisseront à l'enseignant une pleine liberté d'exploitation pédagogique.