Filles des Aurès. La guerre d'Algérie dans les yeux d'un enfant

Roman témoignage sur la guerre d'Algérie vue par les yeux d'un enfant des Aurès où se mêlent faits réels et historiques... Souvenirs qui, 60 ans plus tard, vont donner corps à une histoire d'amour improbable entre deux militaires français, Peter Bricker, un officier de carrière et Lionel Brichot, jeune appelé en Algérie pour y effectuer ses 28 mois de Service Militaire en Algérie où il doit combattre la rébellion algérienne et deux soeurs Chaouis : Zimba et Aljia.