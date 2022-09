Joséphine. La réussite cachée de Napoléon

L'Impératrice Joséphine nous fait voyager dans toute sa vie en nous disant sa vérité. Joséphine arrive à la fin de sa vie et décide de prendre sa plus belle plume pour écrire sa confession. Dans ces 350 pages, on voyage à travers les joies, les peines, les réussites et les échecs de celle à qui une voyante de la Martinique avait prédit qu'elle serait " plus que Reine ".