Vu de mon bistrot. Brèves histoires de ceux qui n'en ont pas

Une multitude de visages et d'êtres dont personne ne pouvait deviner les péripéties de vies. C'est la découverte passionnante des gens que vous croisez sans les voir ! Au détour d'un bistrot des plus populaires, l'auteur a rencontré une foule de gens, il a pu déceler chez chacun leur originalité, leur histoire, parfois tragique, parfois comique. Dans ce récit, il dresse alors leurs portraits. D'hommes politiques, à simples clients sans histoire, l'auteur nous fait découvrir toutes les facettes de l'homme et toutes les histoires attachantes, comiques et intrigantes qui en découlent.