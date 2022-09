Pour le roi... et l'amour d'une reine. L'incroyables complots pour sauver Louis XVI et Marie-Antoinette

Une période trouble de la Révolution : de Varennes l'exécution de Marie- Antoinette, une épopée tragique mais flamboyante où s'entremêlent complots et trahisons. 10 août 1792 : " A bas veto ! A bas le gros cochon ! Déchéance ! Vive la Nation ! " Une meute hurlante envahit le palais des Tuileries, pillant, massacrant les gardes Suisses. Un carnage ! Louis XVI, pour protéger sa famille a finalement accepté de suivre les conseils de Roederer, procureur-syndic, et s'est réfugié avec sa parentèle au sein de l'Assemblée. Hélas, personne ne retournera au château, car au soir de ce 10 août , la monarchie n'est plus. Le Temple servira de prison à la famille royale. Louis XVI y préparera son procès, rédigera son testament et en partira un matin de janvier 1793 pour gravir les marches de l'échafaud. En août, c'est Marie Antoinette qui seule, sera transférée à la Conciergerie. Pourtant, dans l'ombre de fervents partisans oeuvrent : Fersen l'Ami si tendre, tentera de rallier l'Europe à sa cause, le baron de Batz, descendant de d'Artagnan, achètera des consciences. Son arme ? L'argent. Habile négociateur, il ira jusqu'à Londres pour en trouver . Tous les conventionnels importants seront achetés, le duc d'Orléans, cousin de Louis XVI au comportement ambigu, Hébert le farouche fondateur du Père Duchesne, Barère, Danton. La comtesse de Maussion offrira de prendre la place de la prisonnière. Le bourreau Sanson apportera son aide. D'autres tenteront aussi de sauver la reine, Rougeville, Toulan conventionnel gagné à la cause de Marie-Antoinette, le chevalier de Jarjayes . Pour le Roi ! Une épopée flamboyante où complots et trahisons s'entremêlent .