La Trilogie des dépeuplés

Dépeuplement en trois pièces : Une radiographie de familles haïtiennes entre allers et retours qui se déroulent durant une soixantaine d'années. Le Père. Les quelques membres de la famille se réunissent pour la veillée funèbre de celui qu'on appelle Le père, parti voilà des années aux Etats-Unis pour finalement revenir dans son cercueil. Attendant impatiemment Le Blagueur, comme il est de coutume dans les rites mortuaires haïtiens, qui viendra les dérider devant ce défunt sur qui tout espoir reposait. L'Amour telle une cathédrale ensevelie (Le Fils). Le Fils exauce le voeu de sa mère, en lui pêchant un mari, un retraité canadien, sur un site internet. A son tour, il embarque sur un boat-people pour retrouver La Mère à Montréal. Et si à la mort de notre mère (La Mère). Des années plus tard, malade, La Mère décide de rentrer au pays. A son chevet, le fils mal aimé, l'aîné, Le Grand Frère, de ses enfants l'unique à présent sur qui tout repose. Ce dernier est hanté par le rêve de partir ou de rester, devant le grand large, la mer des Caraïbes, grand témoin des traversées séculaires.