Le superpouvoir de l'influence

Découvrez comment transformer en un superpouvoir la capacité d'influence qui se cache en chacun de nous. Nous avons souvent tendance à percevoir l'influence comme un pouvoir sournois qui s'exerce dans un rapport de force, un ascendant déloyal servant à imposer nos idées aux autres. Pourtant, consciemment ou non, chaque personne exerce une influence sur les gens qui l'entourent et s'en sert pour atteindre ses objectifs sans penser à mal pour autant. Utilisée intelligemment, l'influence peut se révéler un outil d'une grande valeur pour donner vie aux plus belles idées. D'entrée de jeu, il faut cependant distinguer l'influence qui repose sur un comportement positif et respectueux de celle qui vise l'obtention d'avantages personnels au détriment du bien des autres. Zoe Chance nous aide à y parvenir en nous offrant des récits captivants qui soulignent les bénéfices d'une influence utilisée à bon escient, afin que soient apportés des changements significatifs et durables tant dans notre vie personnelle et notre vie professionnelle que dans le monde en général. Elle nous démontre comment et pourquoi nous devons écouter et apprendre à apprécier une personne plutôt que d'essayer à tout prix d'en être aimés, à reconnaître les outils dont nous avons besoin pour mener une situation à sa réussite, à réduire les tensions dans nos relations avec les autres, à faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes, à apprendre à dire non, et à utiliser chaque négociation comme un moyen d'améliorer les choses pour toutes les personnes impliquées.