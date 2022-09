" Nous avons tué notre père parce que personne n'était là pour dénoncer, juger et punir l'exploitation, la manipulation mentale, l'esclavage sexuel dans lesquels il nous tenait toutes trois prisonnières. Afin d'échapper à la mort qu'il nous promettait chaque jour, il a fallu que nous nous rendions justice nous-mêmes. Voici l'histoire de notre enfer et des cercles qui l'ont composé, nous entraînant toujours plus profond dans l'abîme du mal. " A Moscou, le 27 juillet 2018, peu après 19 heures, Maria, 17 ans, Angelina, 18 ans, Krestina, 19 ans, les trois soeurs Khatchatourian sont arrêtées après avoir sauvagement assassiné leur père. Leur parricide lève le voile sur les années d'extrêmes brutalité et perversions que leur géniteur leur faisait subir en toute impunité dans le seul pays d'Europe à ne pas criminaliser les violences domestiques, la Russie. Un fléau que le conservatisme et l'autoritarisme des dernières années, favorisant un modèle patriarcal et une société fondée sur le droit de la force, n'ont fait que renforcer. A l'heure où l'Occident prend enfin conscience des violences faites aux femmes, le récit exclusif des trois soeurs Khatchatourian rappelle qu'elles sont encore nombreuses à être condamnées à l'abandon par l'indifférence du monde, otages d'un silence où seule la mort peut gagner.