Une rue merveilleusement imparfaite

Quand Alice découvre l'invitation de son meilleur ami Arthur dans son cartable, elle saute de joie ! Cependant, l'heureuse nouvelle est de courte durée et Alice hésite. Il est vrai que l'on entend des choses très étranges au sujet de la rue Toute-tordue... Une histoire pleine de couleurs et de douceur, qui met en avant la peur de la différence, et invite à la tolérance.