La "bataille" du Teutoburg, 9 apr. J.-C.

3e édition revue et augmentée du premier travail de l'auteur paru en 2008, puis 2013. Le professeur Yann Le Bohec nous conte le comment et les pourquoi d'une des plus cuisantes défaites de l'armée romaine. Nous sommes en l'an 9 apr. J. -C. , Auguste, successeur de César, veut consolider l'hégémonie romaine. Il dispose pour cela d'une armée forte d'environ 25 légions. En Germanie, ce rôle de "pacification" incombe au légat consulaire Varus. Mais le manque de tact de ce personnage autoritaire débouche sur un fiasco. Et trois légions romaines se jettent dans le piège sanglant tendu par les guerriers d'Arminius. . .