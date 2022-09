Devenir mère à ma manière. Yoga, méditation, alimentation, médecines naturelles... Connectée à bébé, à mon corps et à mes désirs. Pas à pas de ma grossesse au 4e trimestre

Grâce à ce livre inspirant et déculpabilisant chaque femme va pouvoir sentir (et parfois découvrir) qu'elle a le choix à toutes les étapes de sa grossesse. Yoga, méditation, médecines naturelles... Autant d'outils proposés pour parvenir à rester connectée à bébé, à soi, à son corps et ses désirs profonds. Les conseils et pistes proposées aideront chacune à (re)prendre le pouvoir face aux injonctions et remarques souvent reçues tout au long de leur parcours. Les cahiers de pratiques holistiques illustrés à la fin de chaque chapitre les mèneront à atteindre progressivement le niveau d'empowerment suffisant pour se sentir alignées avec leurs choix et atteindre un bien-être au quotidien. Au programme notamment : séances de yoga sur-mesure (à chaque petit désagrément sa posture), guide de rédaction de son projet de maternité, pistes de méditation pour se connecter à bébé, recettes, notions d'ayurveda, secrets de phytothérapie, routines de pranayama, pistes d'introspections et espaces d'expression !