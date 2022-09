Joyeux journal. Edition 2023

En 2023, tout ira mieux (ou presque) ! Le nouveau Joyeux Journal de Mathou, pour accompagner chaque jour de votre année. Grâce à l'agenda 2023 de Mathou, donnez à votre année des couleurs et de la bonne humeur ! Une double page par semaine avec des conseils, des citations toujours bien senties, des petits challenges pour toujours voir le verre à moitié plein, et des illustrations pour animer les pages de chaque mois. Vacances, rendez-vous professionnels, soirées endiablées, notez tout, même les non-résolutions, les envies et les rêves rien qu'à vous. En 2023, tout ira mieux (ou presque) ! Agenda relié, avec tranchefile, signet et élastique, et une "pochette à n'importe quoi"