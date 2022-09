Etre engagé. Comment faire société ensemble ?

Comprendre la notion d'Engagement pour mieux la diffuser : tel est la perspective de ce livre conçu dans le contexte inédit des crises que nous vivons et à l'aube des 40 ans de notre cabinet de conseil. Tant individuel qu'institutionnel et collectif, l'Engagement est souvent à l'origine de la résilience des sociétés et des organisations. Pour y contribuer, nous avons recueilli les témoignages de personnalités (politiques, cadres dirigeants, soignants, sportifs, artistes, responsables associatifs...) qui nous livrent chacun un éclairage singulier sur les raisons et expressions de l'Engagement.