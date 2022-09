La Documentation photographique N° 8148 : L'empire byzantin. L'Empereur, l'Empire, l'État

Documentation photographique HISTOIRE byzance. l'empereur, l'emprire, l'état Longtemps, il a été difficile de situer Byzance dans le champ de la discipline historique. Histoire ancienne ou médiévale ? Occidentale ou orientale ? L'Empire byzantin partage avec le monde oriental et musulman de nombreux caractères : la ville est au centre de l'organisation de la société, et l'empereur a pour mission d'établir un pouvoir universel. Au même titre que les royaumes occidentaux du haut Moyen Age, il assume un héritage romano-chrétien et le transforme, mais il se singularise par le maintien d'un Etat fort, incarné par l'empereur. ERIC LIMOUSIN Maître de conférences en histoire médiévale à l'Université Bretagne Sud UMR 8167 Monde Byzantin 03 La mise en place de l'Empire romain chrétien 05 La reconquête : réussites et échecs 09 Les Macédoniens 12 Quelle crise au XIe ? siècle ? 14 Byzance face à l'Occident L'empereur Un pouvoir romain Un pouvoir chrétien La représentation impériale L'impératrice L'empereur et les aristocrates L'empereur et la révolte La cour impériale L'empire Le patriarche de Constantinople Constantinople L'empereur et la population de Constantinople Le Grand Palais Les provinces Les relations avec l'étranger Byzance et les villes italiennes L'Etat L'armée L'Eglise L'administration La monnaie L'économie de Constantinople Les villages La fiscalité La culture Postérité Après 1453