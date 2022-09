Les colliers de feu

Ils savent déjà qui a tué les trois étudiants. Maintenant, il veulent savoir pourquoi. Accusés de vol, trois étudiants de l'université de Port Harcourt, au Nigeria, sont lynchés par la foule avant d'être brûlés vifs. Quelques mois après la tragédie, le père d'une des victimes engage Philip Taiwo, criminologue fraîchement rentré des Etats-Unis, dans l'espoir de découvrir qui sont les vrais responsables de la mort de son fils. Assisté de son chauffeur, Chika, Philip commence alors une enquête bien plus complexe qu'il n'y paraît et ravive malgré lui des plaies encore fraîches au sein de la population. Très vite, la tension monte avec les habitants mais aussi avec la police locale, dirigée par l'inspecteur Omereji. Dans un Nigeria se débattant entre tradition et modernité forcenée, traversé de multiples ruptures, le premier volume d'une série policière mettant en scène le Dr Philip Taiwo, étranger dans son propre pays...