Green Kitchen : Semaine + Week-end. 100 recettes végétariennes pour prendre le temps (ou pas) en cuisine

100 recettes végétariennes pour prendre le temps (ou pas) en cuisine. Ca vous dit de préparer pour toute la famille de bons repas sans passer des heures en cuisine ? Ou au contraire, de profiter d'avoir le temps pour faire mijoter des petits plats sains et réconfortants ? Après avoir régalé nos enfants avec Green Kitchen pour les Kids et nous avoir fait voyager autour du monde avec Green Kitchen, recettes végétariennes du monde entier, David Frenkiel et Luise Vindahl, les stars de la cuisine veggie, adaptent leur savoir-faire et nous donnent conseils et astuces pour cuisiner en fonction du temps dont nous disposons. Dans Green Kitchen Semaine + Week-end, ils offrent plus de 100 recettes, testées et approuvées par leurs trois enfants pour cuisiner rapidement (moins de 30 minutes de préparation) petits-déjeuners, déjeuners, dîners et desserts pour les jours de semaine où nous sommes débordés ; mais aussi des recettes (beaucoup) plus longues à préparer pour se faire plaisir et ralentir le rythme pendant le week-end. Et qu'importe l'option choisie, tous les plats sont garantis 100% délicieux ! Au menu : gaufres tartines au beurre de granola, pancakes suédois aux légumes de saison, quiche au potimarron et chou kale, frites fermentées, raviolis chinois au kimchi, roulés danois à la myrtille...