L'Alchimie de la Déesse. Magie et rituels des mystères païens

Durant des siècles, la sorcellerie a été occultée, bannie de la vie courante, particulièrement par la puissance du christianisme. Guidés par une civilisation poussant à des croyances trop exclusives, l'homme et la femme modernes se retrouvent séparés de la nature et de cette alchimie. Cependant, forte de siècles d'existence, durant lesquels elle s'était métamorphosée en diverses pratiques, telles que le druidisme, l'animisme et le chamanisme, la tradition de la Déesse a survécu, maintenue en secret par quelques initiés et covens. Depuis la fin du XXe siècle, elle connaît une renaissance et tout un chacun est libre de renouer avec ses pouvoirs et intuitions millénaires. C'est cette histoire méconnue et dévoyée qui nous est contée ici. Les mystères païens ont encore bien des choses à nous révéler et la roue de l'année, oscillant entre cultes solaires et lunaires, peut encore rythmer notre vie moderne.