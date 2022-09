Louis du Désert, le destin secret de Saint Louis. Tome 1, Le roi des Lys

Dès que l'on évoque le Moyen Age, il n'y a pas de figure plus emblématique que celle de Saint Louis. Au-delà du roi respecté dans toute l'Europe médiévale, on connaît le combattant valeureux, le sage, le juriste, le mystique aussi. On pense avoir tout dit. Il reste pourtant un secret, énorme, un pan complet de la vie du souverain que l'Histoire n'a jamais pu révéler. Par un étrange concours de circonstances, Daniel Meurois, que l'on connaît pour ses recherches dans les Annales akashiques, s'est trouvé face à cette énigme à déchiffrer. Plongeant dans la Mémoire du Temps, l'auteur est parvenu à investiguer le passé afin d'en ramener un portait différent du ¨bon roi Louis¨ et surtout le récit de son destin insoupçonné en marge des textes officiels. De Notre-Dame à l'Egypte des Croisades, puis de la Mer Morte jusqu'à Damas en passant par Jérusalem, nous suivons l'itinéraire de celui qui voulut vivre comme un pèlerin de l'Absolu. Par ses yeux, nous nous déplaçons le long des couloirs sinueux de l'âme humaine. Après l'asservissement à une foi fanatique, c'est la recherche puis le besoin vital d'un déconditionnement total, d'une vérité sans dogme, d'une identité sans fard et d'un horizon infini...