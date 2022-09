La cavale du Roi de l'arnaque "Les gens comme vous Monsieur Mouly, je ne les supporte plus, vous m'entendez ? Toujours les mêmes ! La me me bande qui vole sans vergogne dans les caisses de l'État et détourne l'argent public. C'est terminé tout ça ! " Juge lors de la première audience de Marco Mouly. "C'est pas un jeu, c'est réel. Il faut que tu fasses très attention, que tu changes de mental, que tu te planques. . . que t'apprennes à vivre caché. Enfin caché. . . caché. . . façon Marco Mouly. . . genre Leonardo Di Caprio dans "Attrape-moi si tu peux " . J'adore ce film ! Inventer des histoires, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivre des aventures pleines d'adrénaline. . . Je suis trop fort à ce jeu-là. Je peux être n'importe qui, raconter n'importe quoi avec un aplomb incroyable si ça peut servir mes intérêts. La vérité, on s'en fout complètement, le plus important c'est de convaincre ! Et si toi, t'y crois, tout le monde te croit ! J'aurais vraiment pu être un super acteur !" Marco Mouly, roi de l'arnaque mais aussi de la frime et de la tchatche, connu pour l'escroquerie à la taxe carbone, nous livre le récit de 5 mois fous, 5 mois de cavale faite de fêtes, de rencontres mais aussi de solitude et d'angoisse. Se dessine en creux le portrait d'un homme, prêt à tout pour sa famille et pour être aimé.