La religion de près. L'activité religieuse en train de se faire

" Religion " est un grand mot et sa portée très générale masque tout un ensemble d'infimes variations, de subtilités et de modes de présence que l'on saisit mieux en suivant au plus près l'activité religieuse en train de se faire : celle qui au quotidien tisse les liens entre les fidèles catholiques, l'Eglise et Dieu, cet être invisible que l'activité de chacun contribue à rendre présent, donc observable. C'est ce qu'entreprend dans ce livre Albert Piette, en prenant pour terrain d'observation les réunions, les célébrations, les conversations et toutes les relations qui font la vie d'un diocèse catholique de France. La première édition de ce livre, en 1999, a d'emblée marqué les sciences sociales des religions par son invitation à " observer les détails " , par sa pratique de l'immersion ethnographique appliquée au catholicisme français et par le déplacement théorique que propose Albert Piette, en restituant les mouvements presque imperceptibles de l'activité religieuse ordinaire. La réédition de ce livre devenu un classique est accompagnée d'une préface inédite de la sociologue Danièle Hervieu-Léger, autrice majeure de la sociologie du catholicisme contemporain, et d'une postface d'Albert Piette lui-même.