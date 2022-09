Kinra Girls Tome 5 : Le monstre du lac

La rumeur raconte qu'un monstre vivrait dans le lac de l'Académie Bergström. Si Naïma espère que ce n'est qu'une mauvaise blague, Alexa et Kumiko, elles, ne demandent qu'à y croire. Et pourquoi pas en faire le sujet de leur exposé ? Mais Ruby veille... et si l'intérêt des Kinra Girls pour cette étrange l'histoire était pour elle l'occasion de ridiculiser ses ennemies ? D'après la série qui a donné le goût de la lecture à plus de 3 millions de lectrices !