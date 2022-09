Mon journal secret de sorcière. Harry Potter

Dans ce journal intime aux couleurs de Luna Lovegood et à la couverture scintillante, tes secrets seront bien gardés ! Grâce au stylo à encre invisible, écris tes messages secrets et tes confidences, laisse sécher et utilise la lampe pour révéler le texte. Magique ! Ce journal contient de jolies pages illustrées pour retrouver tout l'univers d'Harry Potter et de Poudlard, un stylo à encre invisible et un cadenas doré (+ clés) pour bien enfermer tes secrets. Cadeau idéal pour tous les sorciers et sorcières en herbe qui reconnaitront les emblématiques "lorgnospectres" en couverture !