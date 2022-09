Dans les flammes

Jivan, dix-sept ans, issue des bidonvilles de Calcutta, est déterminée à s'extraire de sa condition sociale. A la suite d'un commentaire Facebook, sa vie bascule. Elle est accusée d'être l'instigatrice d'un attentat qui a coûté la vie à cent personnes. La jeune fille risque la condamnation à mort. L'ancien professeur de gymnastique de Jivan, Monsieur EPS, s'implique avec ferveur dans la politique nationaliste. Opportuniste, il comprend vite qu'une collaboration avec la justice indienne lui apporterait la reconnaissance qu'il convoite depuis toujours. Lovely, quant à elle, est comédienne. Elle rêve de gloire et de paillettes. Alors qu'elle détient la preuve de l'innocence de Jivan, sera-t-elle prête par loyauté à sacrifier ce qu'elle chérit le plus ? A travers ces trois destins intimement liés, Dans les flamme met à nu les failles d'un système judiciaire perverti, épinglant avec grâce un monde où la corruption et l'iniquité souillent la vie des plus modestes. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle Heurtebize