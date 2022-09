Une dictée pour tout changer. Un témoignage optimiste et fédérateur

En avril 2013, après avoir été lecteur d'une dictée organisée par la ville de Clichy-sous-Bois, Rachid Santaki imagine le concept d'une dictée itinérante dans toute la France, dans le but de démocratiser les grands textes de la littérature française et de recréer du lien entre les générations. Après avoir lu plus de 150 dictées dans les banlieues, les prisons et différents lieux emblématiques, il lance La Dictée Géante en organisant, entre autres, la plus grande dictée du monde, le 31 mars 2018, avec 1 473 participants. Ce parcours qui l'a mené au Stade de France et à la basilique Saint-Denis, sur les ondes de France Culture et jusqu'à la Dictée de l'espace lue par Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale, démontre à quel point la langue française peut être un vecteur de partage et d'unité. En 13 chapitres, dans un texte court et plein de saveur, Rachid Santaki nous raconte, à travers ses expériences et ses anecdotes, l'extraordinaire pouvoir de la dictée, qui peut tout changer !