Mon programme sport et smile. Pour te forger un corps tonique et un mental de gagnant

Vous rêvez de vous forger un corps tonique et un mental d'aventurier ? Votre rêve va devenir réalité ! Dans ce livre plein d'astuces et de bonne humeur, Laurent Maistret dévoile son programme sportif pour créer et entretenir un corps musclé et en pleine santé. Au fil des pages, il vous dit tout de lui (ou presque) ! Notamment les secrets de sa bonne humeur et les principes de vie qui lui ont permis de développer un état d'esprit plein d'énergie et de positivité. Il propose un programme progressif en 4 étapes et 28 programmes, basé sur la confiance en soi et l'envie de se dépasser, pour retrouver une super forme et un moral de warrior. A chaque étape : - des exercices d'entraînement sportif full body - des tips pêche et bonne humeur - des conseils pour booster sa confiance - des pistes pour entretenir sa motivation et son envie de bouger - des confidences et des récits de vie