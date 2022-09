Blackpink Jennie. La biographie non-officielle

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Kim Jennie, membre de BLACKPINK et une des plus grandes It girl du monde de la K-pop ! Cette biographie non-officielle vous explore la vie de cette all-rounder, de ses premières incertitudes concernant son avenir à son ascension vers la gloire aux côtés de JISOO, ROSE et LISA. Comment s'est-elle lancée dans la carrière d'idol ? Quelles ont été ses premières impressions sur JISOO, ROSE et LISA lorsqu'elle les a rencontrées ? D'où vient son prénom et nom de scène JENNIE ? Qu'est-ce qui l'a amené à devenir une rappeuse ? Quelles sont ses passions ? Que compte-t-elle faire plus tard ? Dans ce livre superbement illustré, vous découvrirez toutes les anecdotes que vous ignoriez sur cette jeune femme aux nombreux talents et sur la manière dont elle est devenue l'une des plus grandes artistes de notre époque. Que Jennie soit votre bias, ou que vous souhaitiez tout simplement en savoir plus sur les membres de ce groupe populaire dans le monde entier, ce livre est fait pour vous !