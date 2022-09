Maisons de famille

Plongez dans l'intimité de vingt-six tribus de style. . . Des familles du monde entier vous ouvrent leurs portes pour vous étonner, vous inspirer ou vous faire rêver. . . Qu'elles habitent Londres ou la Corse, Paris, Milan ou encore Stockholm, elles ont su faire de leur maison un endroit où elles se sentent chez elles, où l'espace des enfants est aussi beau que le salon ou que la cuisine et où l'empreinte des propriétaires transforme chaque pièce en quelque chose d'unique. Ces familles toutes différentes aux décors en tous genres révèlent comment elles ont réussi à concevoir des espaces à la fois distincts et partagés par tous, adultes et enfants, sans renoncer au design. Ce livre à destination des tribus contemporaines, urbaines, cosmopolites et connectées a vocation à vous inspirer ! Porté par le magazine français de référence en matière de décoration intérieure et de vie de famille, MilK, il ravira les amoureux du design qui souhaitent créer une maison de famille à leur image, élégante et moderne.