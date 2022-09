Batch cooking

La cheffe Justine Piluso propose dans cet ouvrage pratique une cuisine familiale, accessible, saine et ultra gourmande, inspirée de ses origines franco-italiennes. Retrouvez des menus hebdomadaires complets, avec : - Des recettes simples et de qualité -Une cuisine zéro gâchis -Des conseils et astuces pour s'organiser au mieux -La promesse de 2h de cuisine pour se régaler toute la semaine