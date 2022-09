Escalade en salle. S'initier et progresser

LE guide indispensable à tous ceux qui grimpent en salle et veulent s'initier ou progresser. La pratique de l'escalade a profondément évolué au cours des dix dernières années. En France, ils seraient plus d'un million à grimper régulièrement ou occasionnellement, dont 60 % sur les fameuses SAE, structures artificielles d'escalade. Une dynamique qui n'est pas près de s'essouffler avec l'arrivée de ce sport aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Comment s'équiper, comprendre les échelles de difficulté, maîtriser les techniques de base, grimper en sécurité, dépasser la peur de la chute, développer sa force, aborder l'escalade avec des enfants... les deux auteurs, respectivement moniteur d'escalade et vice-championne du monde de la discipline, partagent leur savoir-faire dans ce guide qui répond à toutes les questions que l'on peut se poser. Une nouvelle édition complètement mise à jour, avec notamment les indispensables du matériel à avoir.