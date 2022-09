Les sept divinités du bonheur

Aoyagi Takeaki, un homme d'une cinquantaine d'années, est assassiné au pied de la statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi, à Tokyo. Dans ce roman qui traite d'un aspect sombre du Japon, le statut des précaires, Kaga fait preuve de la même perspicacité et du même humanisme que dans Les Doigts rouges et Le Nouveau. Le lecteur retrouve l'ambiance propre à Higashino, à la fois calme et pleine de rebondissements, mais surtout profondément morale. Il ne s'agit pas seulement de résoudre une énigme, mais d'en comprendre tous les tenants et aboutissants, afin d'opérer une catharsis.