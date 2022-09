Au-delà des mots. Guide de la communication non verbale

Si nos messages verbaux sont très contrôlés, il n'est pas possible de maîtriser une pupille qui se dilate, une soudaine rougeur du visage, un clignement des yeux, et il est très compliqué d'empêcher un mouvement de bras ou de rectifier la position d'une main, l'inclinaison du visage... Rédigé par une spécialiste certifiée par l'Institut Européen de Synergologie, cet ouvrage renverse tous les clichés faciles sur ce que nos gestes trahissent de nous. Ce livre montre notamment que connaître les bases, voire davanatge, de la communication non verbale, est un outil que chacun d'entre nous peut maîtriser aussi bien dans le contexte professionnel que dans la sphère privée.