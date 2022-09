La résolution de problèmes complexes. Un peu d'hybridation pour les pros qui veulent avoir plus d'impact.

Pour apporter des solutions nouvelles aux défis colossaux qui nous submergent, chacun d'entre nous se doit de développer une nouvelle soft skill : la capacité à résoudre des problèmes complexes. La complexité appelle au croisement des regards et des disciplines. L'approche proposée dans cet ouvrage croise ainsi les apports de différentes sciences parmi lesquelles les sciences informatiques, la philosophie, la sociologie, les sciences industrielles, la prospective, l'ethnographie, la biologie, les sciences de gestion et les sciences comportementales. L'auteure ancre aussi sa méthode dans la pratique, en s'appuyant sur quatre cas rééls de "solution design" via notamment Paul Duan, co-fondateur de Bayes Impact (+300 000 emplois trouvés) ou encore Olivier Laouchez, fondateur de Trace Academia (accès à l'éducation à 25 millions de jeunes défavorisés en Afrique).