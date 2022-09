Tremplin Concours IEP Questions contemporaines 2023. La peur, Edition 2023

Les outils les plus efficaces pour réussir l'épreuve de questions contemporaines du concours commun des IEP : - L'étude de chaque thème du programme. - Des fiches synthétiques apportant des références variées, accessibles et prêtes à l'emploi : auteurs de référence et leur pensée, exemples historiques ou issus de l'actualité, débats contemporains ou plus anciens, etc. - Des notes de lectures, l'analyse des films ou des oeuvres culturelles pertinentes en lien avec la bibliographie officielle du réseau ScPo. - Une méthode précise et détaillée de la dissertation, complétée de conseils de travail et d'organisation. - Des dissertations intégralement rédigées.