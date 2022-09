Installations photovoltaïques. Conception et dimensionnement d'installations raccordées au réseau, 6e édition

Si le photovoltaïque représente aujourd'hui plus de 2 % de notre production d'électricité, les objectifs gouvernementaux visent à multiplier ce chiffre par trois dans les sept prochaines années. Outil indispensable aux ingénieurs et techniciens intervenant sur les installations solaires photovoltaïques raccordées au réseau, cet ouvrage donne toutes les clés pour mettre en place, assembler et entretenir les équipements techniques nécessaires. Il présente la conversion photovoltaïque et la technologie des panneaux solaires, décrit les équipements utilisés ainsi que leur installation puis détaille la conception de projets basse puissance et de centrales à forte puissance. Des annexes sur les données d'ensoleillement ainsi que sur les principaux acteurs du secteur complètent l'ouvrage. Entièrement revue et actualisée, cette sixième édition détaille les différentes technologies utilisées et présente les méthodes les plus récentes de conception et d'installation dans un domaine en constante évolution.