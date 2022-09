Physique Tout-en-un PC/PC*. 6e édition

Ce manuel tout-en-un propose aux élèves de 2e année PC-PC un cours complet accompagné de nombreux exercices et problèmes intégralement résolus. Un cours complet - Toutes les notions sont abordées dans le strict respect des programmes. - De nombreux exemples, des illustrations et des remarques pédagogiques vous aident à bien comprendre le cours. - Des approches documentaires vous sont proposées en complément du cours. Des exercices et problèmes d'entraînement - Dans chaque chapitre, un grand nombre d'exercices pour bien assimiler le cours et vous entraîner. - Les énoncés sont classés par difficulté progressive. - Les problèmes sont en grande partie extraits de sujets de concours. Tous les corrigés détaillés - Tous les exercices et problèmes sont intégralement résolus afin de pouvoir travailler en parfaite autonomie. Cette sixième édition est à jour des programmes 2021-2022.