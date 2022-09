La maintenance sous-traitée. Bénéfices, points de vigilance et bonnes pratiques

Dans un contexte où la concurrence est toujours plus rude, beaucoup d'entreprises industrielles souhaitent se recentrer sur leur coeur de métier et consacrer leurs ressources au développement et à la production de nouveaux produits plutôt qu'aux fonctions "support" . Sous-traiter les opérations de maintenance est donc plus que jamais une option à considérer. Cet ouvrage détaille les avantages mais aussi les risques potentiels de la maintenance sous-traitée, ainsi que sa mise en oeuvre dans des conditions optimales. Les décideurs en entreprise comme les prestataires sous-traitants y trouveront toutes les bonnes pratiques pour établir des contrats garantissant une maintenance efficace et créatrice de valeur.