Pratique de la psychothérapie EMDR. 2e édition

De nombreuses publications ont mis en évidence l'efficacité de la méthode EMDR qui est devenue en moins de dix ans le mode de traitement psychothérapeutique privilégié des traumatismes psychiques. Cet ouvrage qui réunit les plus grands spécialistes actuels est un véritable guide d'apprentissage et de perfectionnement de l'EMDR. Il apporte des réponses claires sur les fondements, le fonctionnement et les concepts centraux de cette approche. Le lecteur y trouvera un récapitulatif de l'application de l'EMDR et de ses conditions d'usage, des exemples précis et didactiques sur les étapes essentielles de sa mise en oeuvre ainsi qu'une présentation de nombreux outils et protocoles complémentaires, qui vont d'ailleurs bien au-delà de la seule prise en charge du psychotraumatisme.