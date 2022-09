Tout sur le design. Panorama des mouvements et des chefs-d'oeuvre

D'où vient le couteau suisse ? Qui se cache derrière la bouche de métro de la porte Dauphine à Paris ? Comment les grandes inventions ont-elles influencé les formes des objets qui nous entourent ? Quelles possibilités ouvrent l'impression 3D et les nouvelles technologies au design d'aujourd'hui ? Historiens de l'art, enseignants, journalistes et spécialistes ont participé à l'élaboration de cet ouvrage unique, pour nous aider à mieux comprendre la façon dont le design agit sur les objets et les pratiques quotidiennes, de la révolution industrielle à nos jours. - Plus de 1000 objets commentés- Des inventions majeures analysées- 150 objets incontournables décryptés- Tous les outils indispensables : repères chronologiques, biographies de designers, illustrations détaillées, glossaire.