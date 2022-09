Dictionnaire amoureux de Venise. Version illustrée

Philippe Sollers nous invite à découvrir la ville dont il est amoureux depuis très longtemps. Le paysage maritime de la ville le fascine autant que la splendeur des places, des églises, des palais, des musées et le charme des canaux et des ruelles. Au fil des pages il évoque les écrivains, peintres et musiciens du monde entier qui ont aimé Venise : Vivaldi, Bellini, Titien, Manet, Monet, Proust, Hemingway, Cécilia Bartoli... D'Amour à Zattere, la riche iconographie du livre nous fait redécouvrir la Sérénissime au fil de l'eau.