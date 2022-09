Cocktails et apéritifs sans blabla. Edition revue et augmentée

Parce que réaliser des cocktails et préparer l'apéritif ne devrait jamais être une prise de tête, nous offrons 150 recettes classiques ou originales, à saisir d'un coup d'oeil ! Vous avez envie de préparer un apéritif avec ou sans alcool et de petites choses à grignoter, mais pas le temps de déchiffrer 25 lignes d'instructions ? Vous voulez tester le shaker reçu en cadeau, mais êtes à court d'idées de recettes ? Vous recevez des amis et vous avez besoin d'un peu d'inspiration pour varier ? Découvrez vite 150 recettes à comprendre instinctivement, de quoi préparer des cocktails simples, fruités, exotiques, surprenants, épicés, en petites ou grandes quantités. . . classés par alcool et sans alcool, tous plus savoureux les uns que les autres ! Ici, vous ne trouverez que l'essentiel : additionnez les +, suivez les flèches et, aussi sûr que 1 + 1 font 2, ces 150 recettes et vous allez faire des merveilles ! LA FORMULE EST SIMPLE : suivez les images, vous obtiendrez la recette. Bienvenue dans la cuisine sans bla bla !