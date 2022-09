Je me mets à l'alimentation intuitive

Puisque les régimes échouent à long terme, l'alimentation intuitive propose de réapprendre à manger en écoutant ses sensations - la faim et la satiété, à distinguer la faim physique et la faim émotionnelle, et à créer de nouvelles habitudes alimentaires saines pour retrouver un sentiment de bien-être sans se focaliser sur la perte de poids. Petits déjeuners, repas principaux, collations, desserts, boissons : découvrez 70 recettes healthy, simples et rapides. Et aussi : des conseils pour trouver une activité physique qui vous convient, gérer le stress et avoir un sommeil de qualité.