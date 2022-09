Je batch cook en 1h30 chrono

Adoptez le batch cooking revisité pour 3 jours de la semaine : vous ne passerez pas plus d'1h30 en cuisine le week-end et aurez des petits plats tout prêts pour 3 soirs de la semaine. Une solution parfaite pour gagner en temps et en flexibilité : vous pourrez réutiliser des restes, aller au restaurant, ou tout simplement improviser les 2 soirs restants !