Le Petit Larousse illustré des arts occultes

Depuis la Renaissance et jusqu'à l'art contemporain, l'art s'est fait le transcripteur de pratiques magiques, croyances, rituels, ... révélant la part mystérieuse dans toute création. De la théosophie à la Kabale, du zodiaque à l'alchimie en passant par la géométrie sacrée, la sorcellerie et la photographie spirite, ce livre superbement illustré dévoile des chefs-d'oeuvre de mystère et montre le lien avec les mondes occultes, croyances et rituels magiques. L'art comme vous ne l'avez jamais vu !