Mon album de bébé

Des rires, des joies, des inquiétudes, des prémières fois, tout un tas de souvenir... Grandir, quelle aventure ! Dans ce joli carnet aux couleurs gaies, rassemblez petits détails et grands moments des premiers mois de la vie de votre bébé. De l'instant où il pointe le bout de son nez jusqu'à sa première rentrée, en passant par les premiers babillages, les découvertes et la taille de ses petits pieds, notez vos souvenirs, collez vos photos et racontez jour après jour l'histoire fabuleuse de votre enfant.