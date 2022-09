Passez de "Il était une fois" à "Et ils vécurent heureux à jamais" , le tout en une semaine ! Madison, grande rêveuse et fan inconditionnelle de Disney, et Lanie, étudiante studieuse et pragmatique, sont des meilleures amies improbables, mais elles feraient tout l'une pour l'autre. Ainsi, lorsque la vie de Madison commence à s'effondrer, Lanie accepte de l'accompagner pour tester la toute nouvelle expérience de vacances de Disney : Happily ever island - une destination de vacances immersive, où les adultes peuvent devenir leur personnage Disney préféré pendant une semaine. Madison sera Cendrillon : toute sa vie, elle a rêvé de vivre comme une princesse de contes de fées ! Lanie, elle, sera Merida - mais elle n'a aucune intention de s'amuser. Pourtant, une fois sur l'île, rien ne se passe comme prévu : Madison se retrouve à manquer ou à gâcher des "instants magiques" . Pendant ce temps, Lanie se retrouve inopinément emportée dans cette magie à laquelle elle ne croyait pas, et entame une histoire d'amour secrète... Avec l'amitié, la romance et toute leur vie d'adulte en jeu, Lanie et Madison vivent une semaine pleine de rires et de larmes, allant bien au-delà de la magie Disney.